Gers Pardoel accepteert nieuwe leven als vrijgezel: “Misschien heeft mijn ex me wel verlaten zodat ik een betere vader kan zijn?”

Gers Pardoel communi­ceert enkel nog via mail met zijn ex (en manager): "Mijn gezin draait ook prima zonder vrouw"

6 oktober “2020 een moeilijk jaar? Voor mij is dit het beste jaar van mijn leven.” Het is een toch wel heel verrassende uitspraak uit de mond van Gers Pardoel (39), want begin dit jaar kwam er een einde aan zijn relatie met Sélina (35), de moeder van zijn kinderen Goud (6) en Rocci (5). Maar de rapper méént het: het diepste dal moest hij eerder al door. Een intiem gesprek over zijn album, zijn depressie, de moeilijke band met zijn ex en zijn vriendschap met Sean Dhondt. “Ik ben redelijk close met Sean, ik begrijp wel waar hij nu doorgaat.”