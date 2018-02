Geri 'Ella Leyers' Halliwell meets... Geri Halliwell KD

22 februari 2018

17u45 0 Showbizz Vanavond zien we Ella Leyers als Geri Halliwell in 'Tegen De Sterren Op'. Als kind had Ella het geluk de Spice Girls in levenden lijve te ontmoeten. "Dat je tussen de boobies van mijn heldin Mel B mocht staan: r.e.s.p.e.c.t", luidt één van de reacties.

"NU GIJ." Meer heeft Ella niet te zeggen bij de foto die ze op Instagram postte. We een piepjonge Ella tussen de Spice Girls in hun glorieperiode. "What the f*ck! Ik ben ZIEK jaloers", reageert Kat Kerkofs, de vrouw van Dries Mertens. En Ella's zus Dorien is er nog steeds niet goed van dat ze niet mee kon die dag: "Ik was ziek, walgelijk."

Wie Ella als Geri Halliwell wil zien: vanavond in 'Tegen De Sterren Op' op VTM om 20.35 uur.

DONDERDAG Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 feb 2018 om 18:43 CET