Gerard Joling wou naar Songfestival, maar mist zijn kans TDS

09u50 0 ANP Showbizz Zopas werd bekend gemaakt dat Waylon opnieuw voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. Ook Gerard Joling had graag onze noorderburen verdedigd in Lissabon. Alleen... hij was te laat met het insturen van zijn nummer .

De altijd goedlachse zanger biecht in een filmpje op dat hij graag mee had willen doen aan de liedjeswedstrijd. Hij had al een nummer klaar, maar was te laat met het insturen van de aanmelding. "Grappig, ik sta nu in de studio een liedje in te zingen. Het was eigenlijk bedoeld voor het songfestival, maar wij zijn natuurlijk weer veel te laat."

Joling deed in 1988 al een keer mee aan het Songfestival, toen met het nummer Shangri La. Hij behaalde daarmee een negende plek. Wat hij nu met zijn geschreven song gaat doen? "Misschien geef ik die wel door aan Waylon, want het is een verdomd goed liedje geworden", aldus Gerard.