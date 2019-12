Gerard Joling weet het zeker: “Jan Smit worstelt met burn-out” IDR

05 december 2019

13u00 0 Showbizz Hij werd nog maar pas aangekondigd als een van de drie presentatoren van het Songfestival, maar er wordt nu al gespeculeerd dat Jan Smit die taak in mei misschien niet op zich zal kunnen nemen. “Volgens mij heeft hij een vette burn-out”, aldus collega Gerard Joling.

Even recapituleren: enkele dagen geleden maakte Nederland bekend dat Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit in mei samen het wereldberoemde liedjescircus zullen presenteren in de Ahoy Arena in Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan werd ook een persfoto verspreid, waar het drietal samen opstaat. Al gaf fotograaf William Rutten meteen ook toe dat dit een moeilijke opdracht was, aangezien Jan er niet kon bijzijn in de studio omdat hij zich te ziek voelde.

(lees verder onder de foto)

De zanger verklaarde zelf zijn afwezigheid met een uitgebreide post op Instagram. Hij zou lijden aan acute laryngitis, een aandoening die veroorzaakt wordt door overmatig gebruik van de stembanden. “Dit betreft een acuut keelprobleem en maakt het onmogelijk om mezelf voor 100% live te kunnen inzetten”, schrijft hij. “Ik ondervind momenteel teveel hinder van lichamelijke klachten. Het is daarom op dit moment gewoon tijd om voor mijzelf en mijn gezondheid te kiezen, hoezeer me dat ook spijt naar al mijn trouwe fans toe…”

Daarom besliste Smit om al zeker tot het einde van het jaar zijn agenda volledig vrij te maken om te kunnen herstellen. “Ik wil de rest van dit jaar heel graag gebruiken om mezelf weer helemaal op te laden voor 2020, zodat ik in het voorjaar weer kan knallen.”

13 kilo afgevallen

En hoewel Nederland erg begripvol reageert, zijn er ook mensen die twijfelen aan de keelontsteking van de Volendamse ster. Niet in het minst zanger en presentator Gerard Joling, die net als Jan een onderdeel vormt van de Nederlandse groep De Toppers. In een radioshow verklaarde Joling dat Smit volgens hem een burn-out heeft. Als dat klopt en Smit er effectief erger aan toe is dan tot nu toe wordt aangenomen, is het dus ook best mogelijk dat zijn presentatie-opdracht voor het muziekfestijn in het gedrang komt.

(lees verder onder de foto)

“Ik denk niet dat het alleen stemproblemen zijn, ik denk dat Jan gewoon een vette burn-out heeft”, klonk het. “Want een keelonsteking zoals hij dat in het Latijns omschreven heeft, dat klinkt heel leuk, maar dat is gewoon een keelontsteking. Met een week penicilline ben je daar wel vanaf. Ik denk dat Jan gewoon even gas terug moet nemen. Ik heb het zelf tien jaar geleden ook gehad. Het is soms net een speeltuin waar je inzit. Alles is leuk, en dan is het lastig om keuzes te maken.”

Jan reageerde nog niet op de analyse van Joling, maar de flamboyante zanger is in ieder geval niet de eerste die zich zorgen maakt. Ook de Nederlandse zanger Jan Dulles drukte eerder al zijn bezorgdheid uit over Smit. “Hij is echt uitgeput”, vertelde hij. “Hij ziet er niet goed uit. Zo is hij een kilo of dertien afgevallen, op een gegeven moment houdt je lichaam dat niet meer vol.”