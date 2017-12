Gerard Joling naar het ziekenhuis met intense pijnen TDS

14u31

Bron: Instagram 0 ANP Kippa Showbizz Gerard Joling heeft er enkele pijnlijke dagen opzitten. En ja, dat mag je gerust letterlijk nemen. Op de sociale media vertelt de presentator immers dat hij naar het ziekenhuis moest met hevige pijnen aan zijn knie

Wat er precies aan de hand is? De zanger is van de trap gevallen, en heeft daarbij zijn knie verdraaid. Hij werd opgenomen in het hospitaal, en deelt een video van de behandeling op zijn Instagramprofiel.

"Ja, lieve mensen. Ik was gister naar het ziekenhuis voor mijn pijnlijke knie. Dokter Driessen heeft er gelukkig heel wat vocht uit kunnen halen. Het voelt nu iets beter, maar nog steeds niet zoals het hoort. Tot overmaat van ramp heb ik ook nog een pijnlijke grote teen. Het moet toch niet gekker worden", schrijft Joling. Of hij blijvende schade heeft opgelopen bij zijn val, is voorlopig niet duidelijk.

GEERTJE NAAR HET ZIEKENHUIS Ja, lieve mensen. Ik was gister naar het ziekenhuis voor mijn pijnlijke knie. Dokter Driessen heeft er gelukkig heel wat vocht uit kunnen halen. Het voelt nu iets beter, maar nog steeds niet zoals het hoort. Tot overmaat van ramp heb ik ook nog een pijnlijke grote teen. Het moet toch niet gekker worden. 😓 #gerardjoling Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 30 nov 2017 om 13:46 CET