Gerard Joling is tegen genderneutrale wc's: “Word ik zo moe van”

Het was een andere bekende Nederlander, John van Zweden, die als eerste beweerde dat hij geen voorstander was van genderneutrale wc’s. Joling trad hem onmiddellijk bij: “Word ik ook zo moe van! We leven in een prachtig land, als je niet in het goede lichaam zit kun je transformeren naar een vrouw, of een man, en dan ga je naar de pisbak of naar het ene toilet. Je gaat óf naar het herentoilet óf naar het damestoilet, want je bent of dame of heer”, zegt Joling.