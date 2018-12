Gerard Joling is niet bang voor de naderende 60: “Ik kan nog wel enkele jaren mee” JR

01 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik laat de pony grazen, maar op mijn leeftijd is dat liefdesleven niet meer zo druk, hoor.” Blijft Gerard Joling (58) op het podium de successen aan elkaar rijgen, dan wil het op het vlak van de liefde niet zo goed lukken. “Ik ben een happy mens, maar blijf hopen op de ware”, zegt hij in Dag Allemaal.

Gerard Joling in da house, dat is ambiance gegarandeerd. En dus is ‘Geer’ komend weekend eregast op het Festival van de Ambiance in het Gentse Kuipke. ‘Ik hou wel van een glittertje en een feestje’, zegt hij. ‘Dus dat wordt zeker een leuke avond.’

Wij zagen jou in België het laatst op tv bij ‘K3 Zoekt K3’. Heb je nog contact met je co-presentator Niels Destadsbader en de meisjes van K3?

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN