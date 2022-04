Gerard Joling in ziekenhuis opgenomen met longontsteking

TV Poetsvrouw wordt begrafenis­on­der­ne­mer in ‘Blind Gesprongen’: “Dit had ik totaal niet verwacht!”

Vanaf maandagavond maken vijf Vlamingen in ‘Blind Gesprongen’ een carrièreswitch die hun leven ingrijpend zal veranderen. En dát die hun leven ingrijpend verandert, blijkt al meteen in de eerste aflevering. Daarin maakt Nora Gharib samen met experten Stijn, Ann, Lize en Frederik kennis met de 36-jarige Jessica uit Putte. Zij werkt al twee jaar als poetsvrouw, maar wordt door de experten in ‘Blind Gesprongen’ gematcht met een nieuwe job die ze nóóit had durven denken.

4 april