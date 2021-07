Gerard Joling heeft geen zin om opnieuw samen te werken met Gordon óf SBS6

In het verleden waren ze nog goede vrienden en presenteerden ze onder de naam Geer & Goor verschillende Nederlandse programma’s, maar ondertussen is de liefde tussen Gordon en Gerard Joling serieus bekoeld. Nadat hun vriendschap een tijdje geleden op de klippen liep, deelden de twee heren al verschillende steken aan elkaar uit. In april vorig jaar haalde Gordon bijvoorbeeld nog hard uit naar Gerard Joling en dat op zijn zestigste verjaardag. “Jij bent gewoon een rat”, klonk het toen. In een recent interview met RTL Boulevard laat Joling nu weten dat hij geen behoefte heeft om in de toekomst nog met hem samen te werken.

Geld genoeg

Verder wil Joling in de toekomst ook niet per se nog een programma presenteren voor SBS6. Vroeger was de Nederlandse zanger één van de vaste gezichten van de zender, maar uiteindelijk maakte hij de overstap naar RTL4. Maar door een aanstaande fusie lijken deze twee werelden binnenkort weer samen te komen. “Ik heb er als presentator een fantastische tijd gehad, maar ik moet er wel aan wennen”, klinkt het in een interview met RTL Boulevard. Voorlopig heeft SBS6 ook geen titels in de aanbieding die de presentator op zich wil nemen. “Ik zit binnenkort weer in de jury van ‘The Voice Senior’ en in het panel van ‘The Masked Singer. Daarnaast heb ik ook een nieuwe cd uitgebracht. Voorlopig gaat het dus ontzettend goed en heb ik meer dan genoeg werk.”