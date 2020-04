Gerard Joling hard getroffen door coronacrisis: “Ik liep al 350.000 euro mis” TDS

22 april 2020

17u10

Bron: ANP 2 Showbizz Ook Gerard Joling (59) is hard getroffen door de coronacrisis. Met alle geannuleerde optredens loopt de Nederlandse zanger flink wat geld mis. Volgens Gerard gaat het om zo’n 350.000 euro, vertelde hij dinsdag bij onze noorderburen in de ochtendshow van Radio 538.

Aanvankelijk schatte de zanger dat hij “al vier tonnetjes in de min” staat, maar stelde dit aantal later bij tot 3,5 ton en dus 350.000 euro. Toch vindt Geer het verlies van zijn inkomsten niet het ergste. “Weet je, het gaat me helemaal niet om geld, het gaat mij er gewoon om dat je uit je hele doen bent. Ik heb de eerste tien dagen gewoon echt moeten acclimatiseren.”

Die lege agenda was enorm wennen, vertelt de entertainer. “Ik dacht: ik hoef niks, ik hoef niks. Er is altijd wel wat, of interviews of tv. Ik ben natuurlijk bezig met verschillende televisieprogramma’s, dat ligt stil. En dan je optredens, leuke festivals, goede partijen. Er zijn heel veel personeels- en bedrijfsfeesten afgezegd waar ik echt met de band stond.”

De zanger heeft op 5 en 6 juni vooralsnog wel enkele geplande concerten op het programma staan. Gerard, die tijdens die optredens zijn 35-jarig jubileum en zijn aankomende 60e verjaardag zou vieren, hoopt dat die shows kunnen doorgaan vanwege zijn grootse plannen, maar hij houdt zijn hart vast.

