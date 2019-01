Gerard Joling bevestigt: “Ik verdiende meer dan Gordon” KD

12 januari 2019

10u57

Bron: ANP 0 Showbizz Gerard Joling (58) bevestigt dat hij jarenlang meer verdiende dan zijn kompaan Gordon (50). “Ik heb altijd fantastische contracten gehad”, aldus het Nederlandse mediafiguur.

"Gordon had altijd een vast contract bij RTL, maar ik was freelancer", verklaart Gerard het salarisverschil. "Waarschijnlijk heeft hij nu tijdens zijn nieuwe onderhandelingen gehoord wat het verschil was." De zanger en presentator noemt zichzelf "de best betaalde bandartiest van Nederland en ook een jaar of vijf de best betaalde presentator van SBS". Bedragen wil Gerard echter niet noemen.

Gerard Joling en Gordon vormden jarenlang een tv-duo, maar het succes leverde Geer meer op dan Goor. Gordon onthulde donderdag in ‘De Wereld Draait Door’ dat hij er onlangs achter kwam dat Gerard altijd meer geld kreeg.

Jaren geleden bracht John de Mol Gerard Joling en Gordon samen voor het tv-programma ‘Joling & Gordon over de vloer’, dat in 2005 voor het eerst op tv was. Nu Gordon voor vijf jaar heeft getekend bij Talpa, is er “natuurlijk” gesproken over een hereniging van het duo. “Maar hij vraagt belachelijk veel geld”, zei Goor in de ‘Coen & Sandershow’ op 538. “Ja, het had met geld te maken”, herhaalde de entertainer nog eens in ‘DWDD’. “Gerard wilde teveel, zoals altijd. Maar hij verdient het ook, want iemand moet die botoxdokter betalen.”