Gerard Butler klaagt ‘Olympus Has Fallen’-producers aan wegens 8,4 miljoen euro aan onbetaalde winst

Butler spande vrijdag een rechtszaak aan in het Superior Court van Los Angeles. Hij beweert dat de productiebedrijven ‘Nu Image’, ‘Millennium Media’ en ‘Padre Nuestro Productions’ tientallen miljoenen dollars hebben verdiend aan Olympus, maar weigeren om hem een cent van de brutowinst te betalen. De film bracht meer dan 140 miljoen euro op aan de kassa van de bioscoop. Het is in Hollywood gebruikelijk dat sterren een deel van die inkomsten ontvangen, wat in het geval van een kaskraker mogelijk meer kan zijn dan hun salaris.

Ook Scarlett Johansson klaag Disney aan

‘Olympus Has Fallen’ volgt een Secret Service-agent (Butler) die de president moet redden van het belegerde Witte Huis. De film bracht tot nu toe twee sequels voort (‘London Has Fallen’ in 2016 en ‘Angel Has Fallen’ in 2019). Er zouden nog meer films komen, vertelde Butler in 2020 aan EW. “Ik denk dat je er nog een zult zien. We spelen met een fantastisch idee waar we momenteel aan werken, maar waar we nog niet te veel over kunnen zeggen.”