Gepluimd door hun ex: de 20 duurste echtscheidingen ooit KD

19u42 0 Showbizz Mariah Carey eist 42 miljoen van haar ex James Packer, en ze waren nog niet eens getrouwd. Echtscheidingen zijn sowieso pijnlijke affaires, maar wanneer er celebrity's bij betrokken zijn, ontaarden ze vaak in publieke afrekeningen. Letterlijk. Dit zijn de 20 duurste echtscheidingen ooit.

20. Mick Jagger

Rolling Stone Mick Jagger heeft een pak relaties op zijn teller staan, maar hij was slecht twee keer getrouwd. Om zijn scheiding van topmodel Jerry Hall, moeder van 4 van zijn 8 kinderen, zo goedkoop mogelijk te houden, claimde hij dat hun huwelijksceremonie op Bali niet wettig was. Jerry kreeg naar schatting 12,5 à 21 miljoen euro. Ze hertrouwde vorig jaar met mediamagnaat Rupert Murdoch.

press news Mick Jagger en Jerry Hall.

19. Lionel Richie

De zanger begon een relatie met Diane Alexander terwijl hij nog met zijn vorige echtgenote getrouwd was. Pas jaren later scheidde hij en trouwde met Diane. Na acht jaar was ze weg, samen met 17 miljoen euro.

© PPCM PRESS NEWS Lionel Richie en Diane.

18. Donald Trump

Trumps eerste vrouw Ivana, met wie hij van '77 tot '92 getrouwd was, liet hem 21 miljoen euro betalen. Zij schreef eerder dit jaar een boek, 'Raising Trump', over hun huwelijk en tumultueuze echtscheiding.

Photo News Donald en Ivana Trump.

17. Michael Douglas

Diandra Luker was amper negentien toen ze met Michael Douglas trouwde. Na achttien jaar was hun huwelijk voorbij, en Diandra eiste en kreeg 38 miljoen euro.

ASSOCIATED PRESS Michael Douglas en Diandra.

16. Paul McCartney

De Beatle trouwde in 2002 met Heather Mills. Na vier jaar gingen ze uit elkaar. De vechtscheiding duurde nog eens twee jaar en kostte McCartney 41 miljoen euro.

AFP Paul McCartney en Heather Mills.

15. James Cameron

'Titanic'-James Cameron stapte vijf keer in het huwelijksbootje. Echtgenote nummer vier, Linda Hamilton, blikt terug op een 'verschrikkelijk huwelijk, op alle vlakken'. Hopelijk heeft de 42,5 miljoen euro die ze bij de scheiding kreeg dat leed wat kunnen verzachten.

X00224 James Cameron en Linda Hamilton.

14. Kenny Rogers

Ook Kenny Rogers stond vijf keer voor het altaar. Eén van zijn vrouwen, Marianne Gordon, sleepte 50,5 miljoen euro uit de scheiding.

© The Hollywood Archive Kenny Rogers en Marianne.

13. Madonna

Ooit waren Madonna en Guy Ritchie een droomkoppel. Maar ook getalenteerde en succesvolle mensen hebben zo hun problemen. Hun huwelijk duurde acht jaar, en Guy kreeg tussen 64 en 78 miljoen euro.

REUTERS Madonna en Guy Ritchie.

12. Tiger Woods

Zijn seksverslaving kostte golfkampioen Tiger Woods zijn huwelijk met Elin Nordegren. Uit eerlijke schaamte betaalde hij haar 85 miljoen euro.

ASSOCIATED PRESS Tiger Woods en Elin.

11. Steven Spielberg

De regisseur moest zijn vrouw Amy Irving bij de scheiding 85 miljoen uitbetalen, nadat een rechter het voorhuwelijkscontract dat ze ooit op een serviet schreven aanvaardde als document.

Steven Spielberg en Amy Irving.

10. Harrison Ford

Nooit had Ford kunnen vermoeden dat zijn tweede huwelijk, met Melissa Mathison, nóg slechter zou aflopen dan zijn eerste. Die 18 jaar samen kostten hem 100 miljoen euro.

REUTERS Harrison Ford en Melissa Mathison.

9. Neil Diamond

De succesvolle muzikant verkocht wereldwijd meer dan 135 miljoen platen. Een groot deel van zijn centen, 127 miljoen om precies te zijn, ging na 25 jaar huwelijk naar zijn ex-vrouw Marcia Murphey.

AP Neil Diamond en Marcia.

8. Michael Jordan

De gewezen basketter was niet gierig toen hij en zijn vrouw Juanita, de moeder van drie van zijn vijf kinderen, in 2002 in alle vriendschap uit elkaar gingen. Juanita kreeg 142 miljoen euro. Omgerekend zou dat nu, vijftien jaar later, zo 170 miljoen zijn.

REUTERS Michael Jordan en Juanita.

7. Charles E. Fipke

Voor wie hem niet kent: Fipke is een wetenschapper die diamantmijnen in Canada ontdekte. Geld genoeg dus om te delen met zijn ex Marlene. Zij kreeg naar verluidt 170 miljoen bij de scheiding.

6. Roman Abramovich

De steenrijke Rus en eigenaar van topvoetbalclub Chelsea F.C. voelde het amper in zijn portemonnee toen hij zijn vrouw Irina bij de scheiding 253 miljoen euro moest. Zijn jacht kostte meer...

REUTERS Roman Abramovich en Irina.

5. Mel Gibson

De Hollywoodster mocht diep in de buidel tasten toen hij zijn gezin in de steek liet. Echtgenote Robyn Moore kreeg 360 miljoen euro en hun zeven kinderen.

Getty Images Mel Gibson en Robyn.

4. Adnan Khashoggi

De Saudi-Arabische wapenhandelaar overleed in juni jl., maar de scheiding van zijn eerste vrouw Soraya blijft legendarisch. Adnan betaalde haar 740 miljoen euro.

REUTERS Adnan Kashoggi en Soraya.

3. Bernie Ecclestone

Een relatie beginnen met Slavica was niet de slimste beslissing van de gewezen Formule 1-baas. Toen zij na 23 jaar huwelijk de scheiding aanvroeg, kostte dat hem ruim één miljard euro.

REUTERS Bernie Ecclestone en Slavica.

Showbizz 2. Rupert Murdoch

Zijn scheiding van Anna, zijn tweede echtgenote, kostte de mediamagnaat een dikke twee miljard euro. Ze waren 31 jaar getrouwd. In 2016 huwde hij Jerry Hall, de ex van Mick Jagger.

WireImage Rupert Murdoch en Anna.

1. Alec Wildenstein

Kunsthandelaar Alec N. Wildenstein betaalde in 1999 3,2 miljard euro aan zijn echtgenote, de beruchte catwoman Joycelyn Wildenstein. Omgerekend naar de huidige koers is dat een mooie 4,8 miljard euro.

Photo News Alec en Jocelyn Wildenstein (collage) tekenden met een regeling van 4,8 miljard euro voor de duurste echtscheiding ooit.