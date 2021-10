Gepest door William en razend over ‘geheime code’: nieuw boek onthult geheimen over Meghan Markle

Showbizz Wilk veroverde het hart van An Lemmens in ‘Belgium’s Got Talent’, maar met gemengde gevoelens: “Het was de bedoeling dat mama er wél zou zijn”

8 oktober De Gentse zanger Wilk (41) - Jorg Dhondt - heeft een héél goeie beurt gemaakt in ‘Belgium’s Got Talent’. An Lemmens was al verkocht nog voor hij een noot had gespeeld. En achteraf zei ze: “Dit is het soort muziek waar ik van hou en jij bent het soort man waar ik verliefd op zou kunnen worden.” Mooie complimenten, zeker omdat Wilk met een zelfgeschreven nummer voor zijn mama auditie deed. “Het is echt afschuwelijk om als zoon te weten dat je moeder zo afziet.”