Georgië lost als enige geen videoclip voor het Songfestival: “Uit solidariteit met Oekraïne”

Circus Mircus werd eind 2020 opgericht in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De drie anonieme leden zaten bij de lokale circusacademie, maar zijn daarmee gestopt om zich volop op muziek te concentreren. Hun inzending ‘Lock Me In’ kreeg - van de tot nu toe 38 bekende entries - als enige geen videobeelden mee. Een statement aan het adres van buurland Rusland, zo blijkt. “Vanwege de oorlog in Oekraïne vinden we dat dit niet het juiste moment is om onze vrolijke en kleurrijke videoclip uit te brengen”, schrijft de band op z’n Instagramaccount. “Volgens de ESC-richtlijnen is de deadline voor indiening (van het nummer, red.) nabij. Daarom hebben we besloten om alleen audio vrij te geven. We gebruiken een zwarte achtergrond in plaats van de officiële muziekvideobeelden, om zo onze solidariteit met onze Oekraïense zusters en broeders uit te drukken. We hopen onze muziekvideo in de nabije toekomst te plaatsen, wanneer deze verschrikkelijke gebeurtenissen voorbij zijn en onze samenlevingen weer normaal is.”