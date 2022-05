George RR Martin verklapt iets meer over prequel ‘Game of Thrones’

Het is nog tot augustus wachten tot fans ‘House of the Dragon' kunnen bekijken, een nieuwe reeks die zich 200 jaar voor de gebeurtenissen in ‘Game of Thrones’ afspeelt. Veel is er nog niet bekend over de show, maar schrijver George RR Martin heeft op zijn blog wat meer verteld over wat we kunnen verwachten. “Ik heb nu de ruwe opnames gezien van enkele afleveringen van ‘House of the Dragon’. En ik was net zo blij met deze afleveringen als met de vorige. Ryan en Miguel en hun cast en crew doen fantastisch werk. Wie houdt van complexe, tegenstrijdige en grijze personages (net zoals ik), zullen heel erg houden van deze reeks, denk ik.”