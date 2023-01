George Lazenby tipt Liam Hemsworth als nieuwe James Bond: “Hij is arrogant en zelfverzekerd genoeg”

De voorbije maanden leek iedereen zo zijn mening te hebben over wie de nieuwe James Bond moet worden. Zo ook James Bond zélf. De Australische acteur George Lazenby kroop in de huid van de geheim agent in 1969 in ‘On Her Majesty’s Secret Service’. Hij was de opvolger van Sean Connery. Hij bekent aan ‘TMZ’ dat hij zou willen dat ‘The Hunger Games’-acteur Liam Hemsworth de fakkel overneemt. “Hij is gek, arrogant, zelfverzekerd én ambitieus genoeg om de rol op zich te nemen.” Dat Hemsworth bovendien ook een Australiër is, is voor hem ook mooi meegenomen. Hij vervolgt dat hij daarbovenop ook nog eens de geschikte leeftijd en looks heeft én wijst verder naar zijn rijkelijk gevuld cv. Dat is volgens hem broodnodig om om te kunnen gaan met de media-aandacht en kritiek die onmiskenbaar gepaard gaan met de rol.