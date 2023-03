George Ezra moet optreden last minute annuleren: “Hij heeft last van duizeligheid”

“Helaas is George zich vanmiddag ongelooflijk onwel gaan voelen. Hij is door een dokter gediagnosticeerd met ‘acute vertigo’, (oftewel acute (draai)duizeligheid nvdr.), en het spijt ons oprecht te moeten aankondigen dat de show van vanavond in de O2-arena in Londen niet kan doorgaan zoals gepland. We wilden het jullie zo snel mogelijk laten weten", luidt het statement op zijn Instagrampagina. “Het spijt ons heel erg aan iedereen die vanavond is afgereisd.”