George Clooney zet acteercarrière op laag pitje: "Ik heb het geld niet meer nodig" KDL

13u54 0 Reporters George Clooney zal wat minder op het scherm te zien zijn.

Slecht nieuws voor de fans van George Clooney. De acteur heeft besloten om zijn acteercarrière op een laag pitje te zetten om een wel erg opvallende - en eerlijke - reden. "Acteren was wat ik deed om de huur te betalen, maar ik heb net een tequilabedrijf verkocht voor een miljard, ik heb het geld niet nodig", zegt Clooney in The Sunday Times. Al geeft hij ook nog een andere verklaring. "Ik ben al lang aan het acteren, maar ik ben 56 jaar oud nu. Ik ben niet meer de kerel die het meisje krijgt aan het einde van de film. En dat zou ik in ieder geval ook niet meer moeten zijn."