George Clooney schonk 1 miljoen dollar aan 14 beste vrienden TC

15u08 0 Reporters Showbizz Zo dankbaar én vrijgevig is de topacteur.

Rande Gerber, de man van Cindy Crawford en beste vriend van topacteur George Clooney, verklapte in een interview dat George zijn 14 beste vrienden elk 1 miljoen dollar schonk. "Dat deed hij in 2013 toen hij officieel de best betaalde acteur van Hollywood was", aldus Gerber. "George riep mij en dertien andere vrienden bij elkaar voor een etentje bij hem thuis. Daar overhandigde hij iedereen een koffertje. In elk koffertje stak 1 miljoen dollar. George wou op die manier iedereen bedanken omdat we hem bij het begin van zijn carrière hadden geholpen."

Buschauffeur en kelner

"Toen George een beginnend acteur was en amper de eindjes aan elkaar kon knopen hadden sommigen hem bij hen thuis op de bank laten slapen, mocht hij bij iemand anders eten, reed een ander hem van casting naar casting...", vertelt Rande nog. "George vond dat hij iets terug moest doen. En dus gaf hij iedereen dat fantastische cadeau."

Rande, zelf multimiljonair, weigerde de centen. "Maar George wilde daar niet van weten", zegt hij. "Als ik het geld niet aannam, zou niemand iets krijgen, stelde hij. George' andere vrienden hebben 'gewone' jobs. Eén van hen is buschauffeur, een andere werkt in een cafetaria op de luchtgaven van Texas. Ik was dus wel verplicht was het geld aan te nemen. Ik heb mijn miljoen dan maar aan een liefdadigheidsproject geschonken."

Miljard

In ieder geval een mooie geste van 'Gorgeous George'. Al zal hij er geen boterham minder door gegeten hebben. Zeker de laatste jaren groeide Clooney uit tot één van de grootverdienders in Hollywood. Vorig jaar verkocht hij nog de tequilastokerij die hij samen met Rande bezat voor meer dan een miljard euro.

AP George Clooney en zijn vrouw Amal met Cindy Crawford en haar man Rande Gerber. Rande is één van de vrienden die 1 miljoen dollar cadeau kreeg.