George Clooney plant opvallende carrièreswitch TC

02 februari 2018

14u42 0 Showbizz De acteur gaf aan dat hij droomt van een rol in een theaterproductie in de Londense West End. Hij heeft naar eigen zeggen even genoeg van filmwerk.

Geen twijfel dat zijn droom in vervulling zou kunnen gaan. De Londense theaters staan waarschijnlijk in de rij om een publiekstrekker als George Clooney op hun podium te krijgen. Vraag is waarom Clooney, als acteur en regisseur toch vooral succesvol in de filmwereld, zo graag naar het theater wil. Naar eigen zeggen koestert hij die ambitie al lang. "Ik ben een gediplomeerd Shakespeare-acteur. Maar het is van het begin van mijn carrière geleden dat ik nog echt op de planken stond. Het is zo lang geleden dat ik me niet eens kan herinneren hoe dat was. Maar ik hoor van andere acteurs hoe geweldig het is om de interactie met het publiek te voelen. Dus hoop ik dat nog eens te kunnen ervaren voor het te laat is. Bovendien heb ik soms het gevoel dat ik het filmwerk een beetje beu ben. Ik heb al zoveel gezien en gedaan. Film lijkt me niet meer te kunnen verrassen."

Door Amal?

Kwatongen in Londen beweren echter dat deze ambitie hem ingefluisterd werd door zijn vrouw Amal. Zij zou het vervelend vinden dat George voor zijn filmcarrière constant heen en weer moet pendelen tussen Londen, waar ze wonen, en Los Angeles of andere filmlocaties, waar Clooney werkt. Wanner George een rol in een West End-productie te pakken zou krijgen, dan is hij verplicht om de hele duur van die productie in Londen te blijven. Iets wat volgens haar hun gezinsleven ten goede zou komen. Toch zal Amal nog even geduld moeten oefenen voor het zover is. George zal als acteur én regisseur immers eerst nog de tv-reeks 'Catch-22' afwerken. De opnamen voor die reeks zouden binnenkort beginnen.