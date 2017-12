George Clooney maakt 'Watergate' voor Netflix Hollywood-ster werkt aan achtdelige reeks over val president Nixon EDA

George Clooney gaat voor Netflix een serie maken rond het Watergateschandaal dat oud-president Richard Nixon in 1974 de kop kostte. Deadline meldt dat Clooney samen met Matt Charman (Bridge of Spies) en Grant Heslov is gestrikt om de achtdelige serie uit te werken.

'Watergate', zoals de serie weinig verrassend zal heten, zal deels handelen over hoe Nixon van zijn voetstuk is kunnen vallen. Van de oneerlijke verkiezingscampagne tot het uiteindelijke aftreden. Iedere aflevering belicht een aparte gebeurtenis.

Het is niet de eerste keer dat het Watergateschandaal naar het kleine of grote scherm wordt vertaald. De meeste bekende verfilming komt uit 1976, 'All the President's Men'. Dustin Hoffman en Robert Redford speelden de twee journalisten van The Washington Post die de leugens van Nixon aan het licht brachten.

Momenteel krijgen de Nixon-jaren ook een Hollywood-behandeling met 'The Post', de toekomstige dramafilm van Steven Spielberg. De film focust op de rol van Katharine Graham en Ben Bradlee in het aan het licht brengen van de Pentagon Papers in 1971. De hoofdrollen worden vertolkt door Meryl Streep en Tom Hanks.

Wanneer 'Watergate' precies op Netflix te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.