Gentse studenten openen eigen 'Zweinstein': "Ze vliegen zelfs over vanuit de Verenigde Staten" DBJ

19 april 2018

16u38 0 Showbizz Toon Van Hoyweghen (23) en zijn vrienden openen in juli een eigen 'Zweinstein', een toverschool geïnspireerd op de boeken van Harry Potter. Op vier dagen leer je er toverdranken maken, toverspreuken uitspreken en omgaan met magische wezens.

In een twaalfde eeuws Kasteel in het Limburgse Voeren nodigen Toon en zijn vrienden elfen, feeën, tovenaars, weervolven en vampiers uit voor een vierdaags verblijf. Myrddin Emrys College noemen ze hun 'Zweinstein', want wegens copyrightrechten hebben ze officieel niets met Harry Potter te maken. Hun toverweekend oogst interesse tot ver buiten de landsgrenzen.

"We hebben inschrijven uit Nederland, Zwitserland, Groot-Brittannië en er vliegen zelfs een aantal mensen over vanuit de Verenigde Staten", vertelt Toon, die in het dagelijkse leven studeert voor leerkracht Engels. "We hebben plaats voor 150 mensen en daarvan is de helft al bezet. Toch bijzonder want het weekend vindt pas plaats op 20 juli."

De studenten staat een stevig programma te wachten. "Zowel in de voor- als in de namiddag staan er lessen op het programma, het blijft ten slotte een school", aldus Toon. "De studenten leren toverdrank maken, toverspreuken uitspreken en omgaan met magische wezens. We hebben wetenschappelijke bronnen gehanteerd om de magieleer te ontwikkelen en ook toekomstvoorspelling zit in het lessenpakket."

Polen

Het idee om de school op richten kwam er niet zomaar. De vrienden haalden de mosterd bij een gelijkaardige school in Polen. "Maar die was veel te duur. Ze rekenen 500 euro aan voor drie dragen, terwijl wij voor vier dagen slechts 270 euro vragen." Het idee ontstond daarom om zoiets zelf te organiseren. "Toen we het kasteel in Voeren zagen, was de kogel door de kerk, dit moesten we doen."

Vooraf krijgt elke deelnemer een rol toegewezen, gaande van tovenaar tot elf of acteur. Live Action Rol Play (LARP) heet zoiets. "Je moet ouder zijn dan zestien, maar voor de rest mag je het hele weekend verkleed rondlopen. De kostuums zijn tiptop verzorgd. We zijn van plan dit vaker te doen en daarom mogen we dit eerste weekend geen steken laten vallen."

Het weekend vindt plaats van 20 tot en 23 juli in Voeren, deelnemen kan vanaf 16 jaar.