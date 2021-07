Geniet van de beste tienerreeksen (die ook een ouder publiek kunnen bekoren)

Deze week komt Streamz met een wel heel speciale reeks: een remake van de reeks die menig tiener een decennium geleden in de ban hield, ‘Gossip Girl’. Maar ook de andere streaminggiganten hebben hun deel van kalverliefde, gebroken harten, roddels en eerste keren in hun catalogus staan. Met één van de eerste in het genre (‘The O.C.’), een sexy buitenlandse variant (‘Élite’) en voer van eigen boden (‘#LikeMe’) hebben we voor iedereen wat wils in onze Kijkgids .

‘Gossip Girl Reboot’ (2021) – Streamz

Het iconische ‘Gossip Girl’, dat van 2007 tot 2012 werd uitgezonden, is zonder twijfel een van de beste tienerdrama’s ooit gemaakt. Het is dan ook heuglijk nieuws dat de makers met een reboot komen, die nu ook bij ons te zien is. Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper East Side werd opgedoekt, wordt een nieuwe generatie tieners aan de sociale controle van ‘Gossip Girl’ onderworpen. De serie toont hoe sociale media en New York door de jaren heen veranderd zijn. Daarbij hoort ook een nieuwe cast, met veel meer aandacht voor diversiteit. Voor de bekende vertelstem - ‘And who am I? That’s a secret I’ll never tell. You know you love me... XOXO, Gossip Girl’ - keert ­Kristen Bell als enige uit de originele productie terug.

Benieuwd welke drama’s er gebeuren bij de nieuwe New Yorkse elite? Bekijk Gossip Girl Reboot hier.

‘Love, Victor’ (2020) - Disney+

Deze serie speelt zich af in de leefwereld van het voorgaande coming-of-agedrama ‘Love, Simon’. In ‘Love, Victor’ volgen we Victor (vertolkt door Michael Cimino), een nieuweling aan de Creekwood High School die worstelt met zijn seksuele geaardheid. Wanneer het hem allemaal te veel wordt, reikt hij uit naar Simon, wiens coming out ondertussen legendarisch is in de regio.

‘Love, Victor’ - te zien op Disney+

‘The O.C.’ (2003) - Prime Video

Terwijl ‘Gossip Girl' zich inspireert op het origineel uit 2007, kun je op Prime Video nog verder de tijd in keren met een van de allerbeste tienerseries ooit gemaakt: ‘The O.C.’. Het verhaal van de ruige Ryan Atwood (Ben McKenzie) die naar het poepchique Orange County verhuist had het allemaal: relaties, affaires, wilde feesten, hopen drama en één van de beste personages ooit, de hilarische Seth Cohen (Adam Brody). Soms is kiezen voor het origineel gewoon de beste beslissing!

‘The O.C.’ - te zien op Prime Video

‘Élite’ (2018) - Netflix

Wanneer drie arbeiderskinderen zich inschrijven aan een elitaire privéschool in Spanje, leidt de clash tussen de arme en rijke studenten tot een wrede moord. De Spaanse Netflix-serie, die overloopt van drama en seks, is intussen al aan haar vierde seizoen toe. Is het toeval dat zowel ‘Gossip Girl’, ‘The O.C.’ als deze ‘Élite’ eigenlijk over hetzelfde handelen? Absoluut niet: als buitenstaander binnenglippen in een elitaire wereld levert altijd geweldige televisie op.

‘Élite’ - te zien op Netflix

#LikeMe (2019) - VRT NU

Al sinds de start in 2019 wist deze muzikale Ketnetreeks vele Vlaamse harten te veroveren. De Vlaamse versie van ‘Glee’ (nog zo’n geweldige tienerreeks, te zien op Disney+) stopte de laatste jaren Vlaamse klassiekers in een modern jasje en doet dat met zoveel schwung en enthousiasme dat de plaat van de reeks al platina haalde. Het verhaal draait rond Caro, die met haar familie in een dorpje in de Ardennen woont. Wanneer haar mama ziek wordt, verhuizen ze naar de stad. Ook Janine Bischops, Jeroen Van Dyck, Ann Van den Broeck en Vincent Banic spelen mee.

‘#LikeMe’ - te zien op VRT NU

