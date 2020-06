Gene Thomas viert twee decennia met Kristel: “Ze heeft niet de behoefte om nog te zingen”

Showbizz

“Ik mis het enorm, de kick van het optreden.” Wie dat wil, kan Gene Thomas (47) tegenwoordig in zijn of haar kot krijgen. Met een privéconcert, of gewoon via zijn nieuwe album. In een interview met Story vertelt hij over hoe hij de lockdown beleefde, ‘Liefde Voor Muziek’ en zijn vrouw Kristel Verbeke (44), met wie hij intussen 20 jaar samen is. “We zijn nog steeds verliefd op elkaar.”