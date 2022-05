Gene Thomas slaat nieuwe weg in als kunstenaar: “Iedereen mag zeggen dat mijn werk maar niets is”

Celebrities ‘Ba­be’-ac­teur James Cromwell lijmt zich uit protest vast aan toog van Starbucks

Acteur James Cromwell (82), bekend van de HBO-serie ‘Succession’ en de film ‘Babe’, heeft dinsdag actie gevoerd bij een Starbucks in New York. De acteur en enkele andere activisten zijn boos dat de koffieketen in de VS een toeslag rekent voor plantaardige melk en lijmden hun handen daarom vast aan de balie. De actie was georganiseerd door dierenrechtenorganisatie PETA.

