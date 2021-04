Nee, het is geen bijverdienste in coronatijden. “Deze ginlikeur was al klaar op het einde van 2019", zegt Gene Thomas. “Ik zou hem uitbrengen toen de eerste lockdown begon. Dat plan is wat anders uitgedraaid, maar nu is hij er eindelijk.” Hij blinkt van trots, want een zoveelste puntje op zijn bucketlist is afgevinkt bij deze. “Een eigen drankje uitbrengen, is één van de dingen die ik altijd al eens wilde doen. Ik vind dat gewoon kei rock-’n-roll”, vertelt hij. Maar het straffe: Gene drinkt amper. Wijn, champagne, bier, zelfs gin, is niks voor hem. “Net daardoor wilde ik op zoek naar een eigen smaak, een alcoholisch drankje dat ik wél lekker zou vinden. Zelf vond ik nooit de tijd of drive om zo'n proces in gang te steken. Het is bij CNR, mijn platenfirma, dat ze gezegd hebben van ‘Komaan, Gene, begin eraan! Maak een Gin Thomas’, een mopje dat ik al wel vaker gehoord heb (lachje).”

Gin Thomas werd het niet, want àls hij dan een drankje zou maken, mocht dat wel wat internationaler klinken. “Als mensen in het buitenland over enkele jaren een ‘Génial’ zouden bestellen, hoe tof zou dat zijn?!”, glundert hij. “En die naam verwijst ook naar mijn afkomst, ik ben een geboren Brusselaar, hé." ‘Génial by Gene’ is een zachte ginlikeur geworden. Géén gewone gin. “Dat zou voor mij te bitter blijven”, aldus Gene. Een ginlikeur is aangezoet en zit lager in alcoholgehalte dan een gin (Génial is 24% vol, een gemiddelde gin zit aan 40%), maar de basis blijft wel jeneverbes. “Ik heb zelf de smaken gekozen, samen met Tim Veyts (meesterdistilleerder bij Meyer’s Gin, red.) die me begeleid heeft. Aardbei en munt vond ik een goede combinatie, maar er ontbrak nog een extra randje. Geen idee waarom, maar passievrucht kwam in mij op als ik aan smaken dacht richting Los Angeles, Bali en de Malediven - landen waar ik fijne vakantieherinneringen aan heb. En dat trio is het dus geworden”, legt hij uit. Zelfs het etiket op de fles is van zijn eigen hand. “Ik beveel ‘Génial by Gene’ aan met een ginger ale, wat ijs en munt erbij. Maar je kan het ook gewoon puur, on the rocks of zelfs met een tonic erbij drinken.” Goedgekeurd door zijn vrouw Kristel Verbeke (45)? “Mijn madam is fan, ja. Onze dochters (Nanou is 16, Lily 14) mogen nog niet drinken, maar Nanou heeft eens zachtjes genipt. Ze staan hier allemaal achter.”