Gene Thomas kent niets van fruit en Erik van Looy over zijn innerlijke jachtluipaard: de hoogtepunten van aflevering zeventien van ‘De Slimste Mens’

tvZeventien afleveringen ver en Ella Leyers, dit keer met plateauschoenen, speelt nog altijd mee. Daarmee is het belangrijkste gezegd van de maandagaflevering van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Nieuwkomer en vreemde eend in de bijt Umi Defoort won redelijk eenvoudig. In de finale was Gene Thomas geen partij voor Ella Leyers die al tien finales overleefde.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Welgeteld vier vragen had dochter Leyers nodig in de finale om Gene Thomas, na diens overwinning in aflevering zestien, nu meteen een nederlaag aan de smeren. Eigenlijk kende Ella hem al meteen de genadeslag toe door bij de eerste finalevraag drie goede antwoorden te bedenken over ‘fruit in blik’. Bij een tussenstand van 123-287 was er geen beginnen meer aan. Gene kon geen tussenspurt plaatsen. Bij vraag vier kon hij geen enkele Olympische stad bedenken, waarop Ella uitspeelde. Op naar haar achttiende deelname!

We hebben het dit seizoen van ‘De Slimste Mens’ nog niet vaak moeten noteren. Nu dus wel. De jury eiste een hoofdrol op. Niet dat Jan Jaap Van der Wal en Bart Cannaerts zo uitzonderlijk leuk waren, het spel was gewoon wat flets. Na de obligate maar immer leuke ‘3-6-9', toonde Ella nog eens aan hoe goed ze het spel in de vingers heeft. Ze kent niks van voetbal, maar flapte er wel snel en correct vier winnaars van de Champions League uit. Zo moet dat als je ‘Slimste Mens’ wil worden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bij de ‘Puzzel’ voelde Gene Thomas de bui al hangen. Het was een moeilijke puzzel, maar hij verloor echt veel tijd. Idem dito bij zijn fotoronde. Moeilijk. Terwijl Umi Defoort fluitend negen keer juist uithaalde. Ella hield het op acht, maar het was niet evident om al die bergketens te ontdekken.

Volledig scherm Umi Vervoort, Gene Thomas en Ella Leyers © SBS

In de filmronde deed Leyers wat ze het liefst doet. Veel seconden wegpikken bij de concurrentie. Dat ze faalde bij haar eigen filmpje over Aalst Carnaval was evenwel fataal, na de perfecte score van Umi bij het filmpje over de dood van Kobe Bryant. Voor het eerst wint een deelnemer met Japanse genen een aflevering van ‘De Slimste mens’. Fijne primeur.

De leukste quotes

Umi Defoort (of hij Slimste Mens kan worden): ‘Ik heb getracht te studeren. Conservatorium in Rotterdam. Drie jaar. Gestopt omdat de school nog altijd vasthoudt aan oude ideeën van wat een producer moet doen’.

Gene Thomas (of hij een rocker is): ‘Ik ben op veel gebieden rock ‘n roll. Maar ik rook niet, drink bijna niet heb nooit drugs aangeraakt’.

Umi (wordt filosofisch): ‘Een wafel moet op het juiste moment in uw leven komen’.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Erik (over zijn conditie): ‘Ik had vroeger een bijnaam als voetballer: jachtluipaard. Nu is het lui-paard’.

Gene Thomas (na zijn nederlaag in de finale): ‘Fruit en sport. Daar ken ik totaal niks van’.

Hilarische momenten

Jan Jaap Van der Wal laat zien wat er in zijn kleine kleedkamer allemaal aan corona-toestanden staat: tissues, Dettol, een rol keukenpapier, alcoholgel, ontsmettingsfles, een pakje doekjes, ... ‘Er zijn paskamers in de hoerenbuurt die minder goed voor voorzien zijn’, lacht Jan Jaap. ‘Ik heb ook nog een enveloppe gekregen. Met een mondmasker’.

Kantelmomenten

Het zal allicht puur toeval zijn, maar nieuwkomer Umi Defoort krijgt een paar gemakkelijke thema’s voorgeschoteld in ‘Open deur’, ‘Puzzel’ en ‘Galerij’. Het levert hem net voor de filmpjesronde een nipte voorsprong op op Ella. Gene Thomas speelt op geen enkel moment echt mee.

In de filmpjesronde opent Thomas sterk, maar Ella pikt 50 seconden in. Het filmpje van Umi Defoort is echt gemakkelijk, zodat de beatmaker vlot naar de overwinning kan gaan. Vooral omdat Ella nauwelijks wat weet over het Aalsters Carnavalfilmpje en de anderen niet aanvullen.

In de finale wint Ella moeiteloos haar tiende alles of niks-spel.

De eindscore (voor het finalespel)

Umi Defoort 433 sec.

Ella Leyers 331 sec.

Gene Thomas 194 sec.

De stand

Ella Leyers 17 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen. 1 finale verloren

Gene Thomas 2 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 1 deelname 1 keer gewonnen

Nieuwkomer

Actrice en presentatrice Kim Van Oncen