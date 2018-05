Gênant! Zo leerde Willow Smith alles over de bloemetjes en de bijtjes EDA

06 mei 2018

10u34 0 Showbizz Vanaf maandag 7 mei gaat Jada Pinkett-Smith van start met haar eigen talkshow en daarin doet de 17-jarige dochter Willow een opmerkelijke onthulling. "Was dàt je eerste les seksuele opvoeding?", reageert Jada verbaasd.

'Red Table Talk', zoals het programma gaat heten is een talkshow voor videoplatform Facebook Watch en gaat over "de rauwe werkelijkheid, liefde en passie", aldus de 46-jarige actrice en echtgenote van Will Smith. Tijdens de show, die werd opgenomen in de Smith residentie, zal ze vergezeld worden van haar 17-jarige dochter Willow en haar moeder Adrienne Banfield-Norris.

"Mijn moeder is old school, mijn dochter is new school en ik zit ertussenin", aldus Jada.

De 17-jarige Willow zegt in de talkshow open te willen praten over wat er gaande is in haar leven. "Het enige waardevolle in het leven is delen wat we meemaken." En dus vertelt Willow ook waar ze haar seksuele opvoeding vandaan haalde. Blijkbaar uit de slaapkamer van mama en papa.

"Ik had géén idee!"

Pinkett Smith kreeg naar eigen zeggen de shock van haar leven te verwerken toen Willow tijdens de show plots vertelde dat ze haar ouders op jonge leeftijd 'aan het werk zag'.

"Ik vroeg haar wat haar eerste kennismaking met seks was en ze zei: 'Wel, je weet wel, toen ik papa en jou betrapte...' Ik had geen idee!", riep Pinkett.

"Ik vroeg haar wat ze gezien had! En was dankbaar dat ik over de jaren heen wat therapiegeld opzij had gezet. (lacht) Maar gelukkig had ze snel door dat het 'een privé-moment was' en zei ze dat ze zich snel uit de voeten had gemaakt nog voor ze echt iets had gezien."

Jada liet ook weten dat ze haar echtgenoot Will nog moet inlichten over sommige dingen die in de show worden gezegd. "Ik kijk uit naar zijn reacties."