Gênant: Scarlett Johansson flasht haar edele delen op het vliegtuig

26 april 2018

16u21 0 Showbizz 'Avengers: Infinity War' kwam zopas in de zalen, bijgevolg moeten de vele topacteurs van hier naar daar draven om tv-interviews te geven. En dat levert soms opmerkelijk informatie op. Zo bekende Scarlett Johansson in 'Jimmy Kimmel Live' dat ze, ongewild, haar vagina toonde aan een medepassagier op het vliegtuig.

Scarlett, die de rol van Black Widow speelt in 'Infinity War', deed de bekentenis tijdens een ludiek tv-spelletje. "Tijdens een vlucht ging ik naar het toilet en blijkbaar had ik de deur niet goed gesloten", zegt ze. "Net op het moment dat ik naar het toiletpapier greep opende een man de deur en kreeg hij een frontaal zicht op mijn vagina. Die arme man was helemaal in shock. Hij wist niet wat hij zag. Eerst omdat hij zag wat hij zag en daarna omdat hij mij herkende. Het was zo gênant!' Check het filmpje.