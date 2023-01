Gênant: het Engels van Sam op de proef gesteld in tweede seizoen ‘Expeditie Gooris’

ShowbitsVanaf volgende week duikt de familie Gooris opnieuw de wereld in, in het tweede seizoen van ‘Expeditie Gooris’. Ze laten Europa achter zich en gaan voor ‘bigger and better’ in Amerika. Eén probleem: het Engels van Sam is niet heel goed. Hoe hij zich behelpt en welke avonturen hen te wachten staan, vertellen ze tegen Senne in Showbits.