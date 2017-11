Gênant: Harry Styles loopt 3 exen tegelijk tegen het lijf MVO

13u10 0 Photo News Victoria's Secret Show 2017 - Harry Styles Showbizz Een ex tegen het lijf lopen is altijd een beetje onwennig, maar stel je eens voor dat je drie exen tegelijk tegen het lijf loopt, en dat ze dan ook nog eens gehuld zijn in sexy lingerie? Precies dat overkwam Harry Styles tijdens de 'Victoria's Secret Fashion Show' in Shanghai.

Georgia Fowler (25), een 'Victoria's Secret'-Angel die meeliep in de show, werd eerder dit jaar nog aan Harry gelinkt. Het nu zo populaire Styles-nummer 'Kiwi' zou over haar gaan. Fowler werd namelijk geboren in Nieuw-Zeeland, het enige land waar de kiwivogel leeft.

Daarnaast gingen zowel Sara Sampaio (26) als Nadine Leopold (23) in 2015 met Harry op dates. Ook zij waren van de partij in Shanghai.

Harry zou normaal gezien niet aanwezig zijn bij de show, maar hij viel op het laatste moment in voor Katy Perry, wiens visum geweigerd werd door de Chinese overheid.

Photo News Victoria's Secret Show 2017 - Georgia Fowler

AFP Sara Sampaio - 'Victoria's Secret Fashion Show' in Shanghai

Photo News Victoria's Secret Show 2017 - Nadine Leopold