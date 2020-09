Gênant: Gerard Joling herkent eigen tekstschrijver niet Sophie Schildkamp

06 september 2020

08u04

Bron: AD 0 Showbizz Pijnlijk momentje in The Voice Senior in Nederland. Daar kwam de Twentse zanger Henny Thijssen zijn kans wagen, die ook al teksten voor jurylid Gerard Joling voorzag. Alleen herkende die hem totaal niet.

Thijssen is al jaren een begrip in de Nederlandse muziekwereld. De Enschedeër schreef verschillende hits voor bekende Nederlandse artiesten zoals André Hazes, Tino Martin en dus ook voor ‘The Voice’-juryleden Frans Bauer en Gerard Joling. Die laatste maakte echter grote blunder na het optreden van Henny Thijssen. Toen hij klaar was met zingen, herkende het flamboyante jurylid de zanger niet, ondanks het feit dat hij recent nog een grote hit voor Gerard Joling heeft geschreven. Joling schaamde zich dood en begon zich meteen te verontschuldigen. “Sorry dat ik je niet meteen herken, maar ik heb honderden liedjes opgenomen.” Waarna Thijssen gevat reageerde: “Ja, ik ook.”

Ondanks het gênante moment is Thijssen wel door naar de volgende ronde. Hij zong het nummer ‘Jij Liet Mij Vallen’ van Tino Martin. De man wist van de vier juryleden wel alleen Frans Bauer te overtuigen om op de rode knop te drukken.

Ook de kijkers van het programma viel de blunder van het jurylid op. Zo tweet Helmo Borgaert, “Gerard vanavond ff door t stof” en schrijft Andre Pronk, “Niet normaal meer @gerardjoling weet niet eens dat @HennieThijssen een liedje heeft geschreven.”

@gerardjoling Gerard vanavond ff door t stof, de schrijver van je hit met Tino niet ontmoet waarschijnlijk, maar je bent en blijft een topper! Helmo Borghaerts(@ HelmoBorghaerts) link

Niet normaal meer @gerardjoling weet niet eens dat @HennieThijssen een liedje hebt geschreven #heeljammer Andre Pronk(@ ANDREPRONK) link