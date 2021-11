Gemma Whelan over seksscènes in ‘Game of Thrones': “Het was een puinhoop”

TVZe speelde de biseksuele Yara Greyjoy in ‘Game of Thrones', en dus kreeg ook Gemma Whelan (40) een serieuze portie seksscènes voorgeschoteld. In The Guardian blikt ze daarop terug.

Na ‘#MeToo’ en de zaak rond Harvey Weinstein wordt er op een filmset vaker wel dan niet een intimiteitscoach aangesteld, om de seksscènes in goede banen te leiden. Maar op de set van ‘Game of Thrones’ was daar nog geen sprake van, vertelt Gemma Whelan, die Yara Greyjoy speelde. “Ze zeiden tegen ons: ‘Wanneer we actie roepen, gaan jullie ervoor.' En dan werd het een soort van waanzinnige puinhoop. Maar bij de acteurs was er altijd een soort van instinct om op elkaar te letten. Er was een scène in een bordeel en de vrouw die daarin moest spelen was grotendeels naakt. We hebben dan samen gepraat over waar de camera zou staan en waar ze zich oké bij voelde. Een regisseur zei dan misschien: ‘Bijt in haar borst en sla op haar poep. Go!’ Maar ik praatte er altijd over met de andere acteur."

Amper herkend

In het tweede seizoen van ‘Game of Thrones' had ze zo een pikante scène op een paard met haar tv-broer Theon, die gespeeld werd door Alfie Allen. “Alfie was heel erg voorzichtig. ‘Is dit oké? Hoe gaan we dat doen?’ Als je een intimiteitscoach hebt, krijg je een choreografie: jij beweegt naar deze kant, ik doe dit. Toestemming en instemming wordt gegeven vóór je begint. Het is een stap in de juiste richting."

De actrice verklapt bovendien dat ze - ondanks haar rol in de waanzinnig populaire HBO-reeks - amper herkend wordt op straat. “Mensen zeggen soms tegen me: ‘Ken ik je van aan de bushalte?’ of ‘Zaten we samen op school?' Dat is het eigenlijk.” Al is ze best blij dat ze incognito door het leven kan: “Het zou bijna een belediging zijn als iemand me van ‘Game of Thrones' zou herkennen", lacht ze.

