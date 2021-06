Gemma Rosereyn, de vriendin van Like Mike, spreekt voor het eerst over het verlies van hun dochtertje

Celebrities Angelina Jolie gaat in beroep in rechtszaak tegen haar ex Brad Pitt

12 juni Angelina Jolie (46) is duidelijk niet van plan om zich gewonnen te geven. De actrice is momenteel verwikkeld in een vechtscheiding met haar ex Brad Pitt (57) en eind mei oordeelde de rechter in het voordeel van deze laatste. Het voormalige koppel heeft gedeelde voogdij gekregen over hun kinderen en daar is Jolie absoluut niet blij mee.