Gemeente Putte last bezoek aan broodfokker af na scherpe kritiek van An Lemmens: "Dit gaat mijn petje te boven"

12 juni 2018

10u15 0 Showbizz Binnenkort vindt in de gemeente Putte de jaarlijkse Roefeldag plaats, waarbij kinderen een kijkje achter de schermen van verschillende bedrijven kunnen nemen. Net zoals de laatste 23 jaar stond daar een bezoek aan broodfokker 'De Woefkesranch' op de planning, maar die activiteit gaat nu niet door. De gemeente is immers geplooid voor de felle kritiek van An Lemmens.

Een dierenvriend bracht An Lemmens via Facebook op de hoogte van de Roefelactiviteit, waarna de presentatrice meteen actie ondernam. Ze deelde de berichten op sociale media en riep iedereen op om de jeugddienst van de gemeente Putte een klachtenmail te sturen. "De gemeente Putte denkt al 15 jaar lang dat het een goed idee is om met de Roefeldag de kindjes een leuke uitstap te bezorgen naar de Woefkesranch", klinkt het op Instagram. "Dit gaat mijn petje te boven! Geef het goede voorbeeld en bezoek een asiel!"

Lemmens klaagt al verschillende jaren de vaak erbarmelijke omstandigheden van de broodfokindustrie aan. Met de leuze 'don't shop, adopt' spoort ze iedereen aan om een dier te redden uit het asiel in plaats van het aan te kopen bij een kweker. Dit keer haalde ze ook haar slag thuis: de gemeente Putte heeft het bezoek aan de Woefkesranch intussen geannuleerd.

"De gemeente Putte denkt al 15 jaar lang dat het een goed idee is om met de Roefeldag de kindjes een leuke uitstap te bezorgen naar de Woefkesranch. Dit gaat mijn petje te boven! Geef het goede voorbeeld en bezoek een asiel!"