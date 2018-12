Gella Vandecaveye nam jaar geleden haar mama van 78 in huis, en dat wérkt: “Ik besef nog niet goed hoeveel chance ik heb” Celien Moors

22 december 2018

00u00 1 Showbizz Op een zucht van de feestdagen nam ex-judoka Gella Vandecaveye (45) vorig jaar haar 78-jarige moeder in huis. Na een jaar waarin moeder en dochter hun leven weer op elkaar moesten afstemmen, kunnen ze nu zeggen: "We zijn gerust, want het werkt." "En ik besef nog niet goed hoeveel chance ik heb", zegt mama Lieve.

Tussen hoge bomen, in een huis aan het einde van een private kasseiweg, woont Gella Vandecaveye samen met haar partner en haar moeder Lieve. Binnen knispert het haardvuur, fonkelen de kerstlichtjes en wachten zakken vol kerstcadeaus om ingepakt te worden. In de woonkamer wijst Lieve naar de pikzwarte leegte achter het raam. "Nu zie je niets, maar da's mijn speelruimte. In de tuin jeun ik me (West-Vlaams voor 'amuseer ik me', red.). Tuinieren houdt me jong." Lieve is een frisse, fiere verschijning. Kort kapsel, roze gezellige trui. Ze heeft wat last van staar en hardhorigheid, maar verder? De tuin en de hometrainer op haar kamer houden haar fit.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN