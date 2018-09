Gekwetste Sylvie Meis sleept ex-vriendinnen voor rechter: "Dit is onmenselijk" Suzanne Borgdorff TK

14 september 2018

09u49

Bron: AD.nl 0 Showbizz TV-presentatrice Sylvie Meis (40) is de beweringen van haar voormalige vriendinnen Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud meer dan zat en begint een rechtszaak. Sylvie, die zeer gekwetst is omdat de twee onlangs beweerden dat ze in 2009 borstkanker zou hebben geveinsd, klaagt ook de Duitse tv-zender PRO 7 aan.

Gisteren werd duidelijk dat de advocaat van Sylvie een brief naar alle Duitse media heeft gestuurd. "De bewering dat haar ziekte nooit heeft bestaan, is even onwaar als smakeloos", staat daarin. Daarnaast gaf Sylvie een korte reactie aan haar werkgever, de Duitse omroep RTL. "Dit is onmenselijk. Zelfs mijn zoon Damián (12) was behoorlijk van slag toen hij dit hoorde."

Sylvie besloot vandaag samen met haar manager Marina Coburger dat een rechtszaak onvermijdelijk is, laat ze weten aan De Telegraaf. "Het moet stoppen! Twee zaken zijn opgestart, de derde volgt zo snel mogelijk. En de schadevergoedingen die zullen worden betaald, gaan naar DKMS-Life. Die organisatie geeft cosmeticacursussen voor vrouwen met kanker", aldus Coburger.

PRO 7 heeft inmiddels gehoor gegeven aan de strenge brief en alle kwetsende berichtgeving over Sylvie offline gehaald.

Verkeerde context

Het begon allemaal met een opmerking van Sabia Boulahrouz (40). "Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden", liet ze onlangs vallen in een Duits survivalprogramma waaraan ze meedoet. Sylvies naam noemde ze niet, maar volgens Duitse media was overduidelijk dat ze een flinke sneer uitdeelde naar haar vroegere vriendin. Daarna deed de in Hollywood wonende Touriya Haoud (40) er een schepje bovenop door te stellen dat alles wat Sylvie doet 'berekenend' is. "Met geld kan je alles kopen. Het is walgelijk en haar leven is een leugen", stelde ze in het Duitse roddelblad Closer.

Sabia laat in een eerste reactie via haar advocaat aan De Telegraaf weten dat haar uitlatingen nooit over Sylvie zijn gegaan. Volgens haar zou PRO 7 de uitspraken 'in de verkeerde context’ hebben geplaatst.

Bij Sylvie Meis werd begin 2009 borstkanker geconstateerd. Ze onderging een borstsparende operatie en kreeg preventieve chemotherapie, waardoor ze langere tijd kaal was. Ze pakte de draad van haar tv-werk in Duitsland snel weer op en verscheen met kort haar op de buis. Wel bleef ze langere tijd moe. "Iedereen die kanker heeft gehad, weet dat je lichaam veel tijd nodig heeft om te herstellen", vertelde ze destijds aan het AD.