Gekozen voor haar moederhart. Dylan zet Wendy voor ultimatum: “Franske of ik” Annick Grobben

18 oktober 2018

05u33 0 Showbizz Er zijn geen zekerheden meer. De "minstens tijdelijke" breuk tussen Wendy (58) en Franske (56) slaat in als een bommetje. Maar intimi schrikken niet. Ze zagen al maanden de angst van een verscheurde zangeres die besefte dat ze haar liefde en rechterhand zou verliezen zodra ze haar grote moederhart zou laten spreken.

Het was Frans Vancoppenolle zelf die de breuk woensdagochtend op zijn Instagram publiek maakte - zij het op een manier die doet vermoeden dat hij op dat moment niet helemaal helder was in het hoofd. In onsamenhangende zinnen hangt hij de was buiten, met zichzelf in de rol van slachtoffer. "Ben intussen al meer dan drie weken buiten gezet uit huis, met niets, na twaalf jaar alles te hebben gedaan uit liefde voor haar." Hij zet Wendy Van Wanten - geboren: Iris Vandenkerckhove - ook publiek op haar plaats. De zangeres had Frans' grote afwezigheid vrijdagavond op de Antwerpse première van de theaterparodie 'Wie Wordt de Man van Wendy?' nog verklaard door te zeggen dat hij moest babysitten, hoe raar dat ook overkwam voor een koppel dat twaalf jaar lang altijd alles samen heeft gedaan en al zéker op grootse momenten. Wendy zei dat Frans hun 10-jarige dochter Estelle naar de tennisles moest brengen en Clément (haar 18-jarige zoon, red.) moest helpen bij zijn huiswerk. Waarvan Frans nu schrijft: "Estelle had helemaal geen tennis en Clément heeft nog nooit huiswerk gemaakt op vrijdag. Het is jammer dat ik nooit ben mogen komen kijken naar 'Wie Wordt de Man van Wendy?'"

HLN