Gekibbel over 113 miljoen euro: vijf jaar na het overlijden van George Michael is erfenis nog altijd niet rond

Georgios Kyriacos Panayiotou, u wel beter bekend als George Michael, was amper 53 jaar toen hij in 2016 op eerste kerstdag in zijn woning in Oxfordshire overleed. Er werd lang over zijn dood gespeculeerd omdat de eerste autopsie niet meteen uitsluitsel kon geven. Later zou dan blijken dat hij een natuurlijke dood stierf en dat een verzwakte hartspier en een vervette lever één van de oorzaken van zijn overlijden bleken te zijn. Terwijl zijn vriend Fadi Fawaz volop suggereerde dat de zanger zelfmoord had gepleegd, kwam zijn ex-vriend Kenny Goss, met wie hij vijftien jaar lang een relatie had, met een heel ander verhaal op de proppen: “Ik kan het natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar ik denk dat zijn lichaam gewoon op was”, aldus Goss in maart 2017 tegen de Sunday Mirror. Goss denkt dat zijn jarenlang drugsgebruik ervoor zorgde dat zijn lichaam op het einde van zijn leven te zwaar afgetakeld was. “Het was gewoon te zwak.” Het overlijden van Michael kwam volgens Goss nochtans als een donderslag bij heldere hemel: “Want ik hing voortdurend met hem aan de telefoon en hij stelde het goed.” De Texaan vloog vlak nadat hij het droevige nieuws te horen had gekregen naar Engeland om de familie bij te staan, maar de begrafenis zou pas vier maanden later kunnen plaatsvinden omdat Michaels lichaam pas dan door de lijkschouwer werd vrijgegeven: “Ik zal op de begrafenis aanwezig zijn. We willen dat de uitvaart zo snel mogelijk achter de rug is, zodat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Het is al te lang aan de gang”, klonk het indertijd vol medeleven.