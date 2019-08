Gehuil en gekrijs bij de tienerfans van Billie Eilish: “Al van tien uur op de eerste rij” DBJ

16u10 3 Showbizz Nog lang voor Billie Eilish (17) het podium van Pukkelpop betrad, werden er al flauwgevallen meisjes uit het publiek gehaald. Toen de Amerikaanse tiener dan om 15u haar eerste nummer inzette, gingen de honderden tieners helemaal uit hun dak.

Een oorverdovend gegil dat ze tot ver buiten de festivalweide van Pukkelpop konden horen. Toen Billie Eilish in een zwarte t-shirt met daarop groene fluorescerende vlammen de Main Stage van Pukkelpop in brand stak, verloren de tienermeisjes - die al uren stonden te wachten op hun idool, hun cool. Gehuil en gekrijs zoals dat nog niet te horen was in deze editie.

Naomi en haar vriendinnen kwamen speciaal vanuit Nederland om Billie aan het werk te zien. “Dit was het beste optreden ooit”, puft Naomi na het optreden. “Ik heb gehuild, gedanst, gesprongen én ik heb mijn cadeau kunnen afgeven aan de vader van Billie. Ik heb speciaal een t-shirt voor haar ontworpen.”

Mayte en haar vrienden waren helemaal in groen zwart gekleed, ze hadden ook een bordje mee met daarop de boodschap ‘I’m bisexual’. “Dit was alles wat ik ervan verwacht had en meer”, kijkt ze terug. “Ja, ze heeft ons bordje gezien! En ze moest er om lachen, dat was een fantastisch moment.”

Er stond nog een Maite op de eerste rij. “Het was ge-wel-dig!”, klinkt het na het optreden. “We zaten al om tien uur voor de poorten van Pukkelpop en zijn meteen naar de eerste rij van de Main Stage gerend. Het was om nooit te vergeten, maar nu gaan we eindelijk iets eten!”, lacht ze.