Geheimzinnige ring van Meghan Markle is voer voor discussie DBJ

09 juni 2019

16u33 0 Royalty Gisteren verscheen Meghan Markle (37) voor het eerst sinds de geboorte van Archie in het openbaar. Niet alleen haar stijlvolle outfit van Givenchi ging over de tongen, het was vooral een mysterieuze nieuwe ring van de hertogin waar de Britse pers en royaltyfans niet over uitgepraat raakten.

Zo goed als de hele familie tekende zaterdag present op Trooping the Colour, de viering van de 93ste verjaardag van koningin Elisabeth. Onder hen dus ook Harry en Meghan, die voor het eerst sinds de geboorte van Archie in het openbaar verscheen. Meghan verscheen in een marinelook van Givenchi van Clare Waight Keller, de ontwerpster die ook het trouwkleed van Meghan ontwierp. Toch was het vooral de geheimzinnige derde ring van Meghan die gemoederen beroerde.

Meghan is wearing a third ring on her ring finger - a delicate pave-set band - alongside her engagement and wedding rings. pic.twitter.com/I9I4tvnF8t Meghans Mirror(@ MeghansMirror) link

Volgens veel fans zou het gaan om een zogenaamde eternity ring (eeuwigheidsring). Die wordt traditioneel gegeven na een huwelijk, als symbool van blijvende liefde tussen mensen. De Britse pers liet een juwelier aan het woord die het als volgt verkondigde “Met geen begin en geen einde vertegenwoordigt deze eindeloze cirkel van diamanten de eeuwigheid van het leven, of als je je romantisch voelt, van de liefde.”

Amerikaanse traditie

In het verlengde van die verklaring hebben anderen het over een zogenaamde push present, een cadeau dat de vader aan de moeder van zijn kind geeft om stil te staan bij de geboorte van hun kind. Dit is een erg populaire traditie in de VS, Meghans thuisland. Maar ook bij de Britse royals is het fenomeen bekend, bij de geboorte van hun eerste zoon Georges gaf William zijn vrouw Kate ook een eeuwigheidsring. Die had toen een waarde van 820 pond (zo’n 900 euro).