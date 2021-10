Gegrepen door een trein, verpletterd door een auto of neergestort in de oceaan: ook op deze filmsets liep het vreselijk fout

FilmHalyna Hutchins (42), cameraregisseur van de film ‘Rust’, kwam op donderdag om het leven nadat Alec Baldwin (63) per ongeluk een dodelijk schot afvuurde met een vuurwapen. Een vreselijk ongeval, maar jammer genoeg is het niet de eerste keer dat zo’n tragische gebeurtenis zich voordoet op een filmset. In de afgelopen 20 jaar overleden er zo al meer dan 43 mensen en er werden ook al zo’n 194 serieuze ongevallen genoteerd. Tom Cruise zag zijn stuntman bijvoorbeeld in de oceaan verdwijnen na een vliegtuigcrash en George Clooney zelf werd bijna gek van de pijn na een foutgelopen stunt. “Op een gegeven moment was het zo erg dat ik dacht: Ik kan niet meer. Zo kan ik niet verder leven.”