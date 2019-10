Gefrustreerde Tom Waes reageert op kritiek van Infrabel: “Bel mij, bel ZEB, maar bel niet als eerste naar de pers” SDE

13 oktober 2019

12u23

Bron: Studio Brussel 11 Showbizz Eerder deze week kwamen Tom Waes en kledingketen ZEB onder vuur te liggen door een promofoto waarop te zien is hoe de tv-presentator over treinsporen loopt. Kan niet, vond spoorwegbeheerder Infrabel. In het programma ‘Bij Vlaeminck’ op Studio Brussel heeft Waes nu gereageerd op de kritiek, en hij is zelf ook niet mals voor Infrabel.

Infrabel kon niet lachen met de foto die Tom Waes voor kledingketen ZEB maakte. Daarop is te zien hoe de tv-presentator over een treinspoor loopt. “We vinden het zeer frustrerend dat zulke beelden nog steeds in campagnes en op sociale media te zien zijn”, klonk het bij de spoorwegbeheerder. In het radioprogramma ‘Bij Vlaeminck’ reageert Waes nu voor het eerst op de heisa. “Die foto op zich is inderdaad een fout signaal”, geeft hij toe. “Maar ter nuance, die foto is getrokken in Noorwegen, op een spoorweg waar één keer per uur een toeristisch boemeltreintje tegen vijf per uur omhoog reed. En we wisten exact wanneer de trein ging komen. Maar los daarvan was het een fout voorbeeld.”

Storende werkwijze

Toch stoort hij zich aan de werkwijze van Infrabel. “Maar wat me stoort is dat ze bijna exact een jaar geleden Karen Damen aanvielen omdat zij een foto had getrokken op een verlaten spoorweg, nu mij vinden, sinds gisteren Matthias Schoenaerts die ook een foto heeft op een verlaten spoorweg, dus die beginnen ze nu ook aan te vallen. Normaal, als het echt verontwaardiging is, is de volgorde als volgt: je belt mij, legt de situatie uit en dan zal ik wel naar ZEB bellen met de boodschap dat we die foto zullen verwijderen. De volgorde die Infrabel aanhoudt, is: onze campagne wordt niet bekeken, we zoeken een foto van een bekende Vlaming op een spoorweg en bellen de pers en maken hen wijs dat we ZEB en Tom Waes hebben gebeld en dat we verontwaardig zijn. Daardoor is dit nieuws en staat het al een week bovenaan.”

Hij vervolgt: “Nogmaals, ik snap de boodschap erachter. Spoorlopen is gevaarlijk en dat hoef je niet te doen, we hadden daar misschien beter over moeten nadenken. Maar de werkwijze stoort me. Ze maken hun campagne op mijn kop, op de kop van Karen Damen of die van Matthias. De modus operandi stoort mij: ze hadden mij moeten bellen. Het frustreert mij, want mijn eerste reactie was ook: we hadden dat niet moeten doen.” En hij concludeert: “Er is een soort beleefdheid, een soort etiquette die overgeslagen wordt. Nogmaals: bel mij, bel ZEB, maar bel niet als eerste naar de pers.”