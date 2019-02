Geert Van Rampelberg merkt een andere sfeer op opnamesets sinds de #MeToo-heisa: “Er is toch een zekere voorzichtigheid ingeslopen” CD

27 februari 2019

10u00

Bron: Story 0 Showbizz In ‘Studio Tarara’, de VTM-dramareeks over het reilen en zeilen achter de schermen van een comedyshow, speelt Geert Van Rampelberg (43) publieksopwarmer Patrick. In het programma is het thema grensoverschrijdend gedrag erg aanwezig. “ Zelf heb ik zoiets nooit gezien - laat staan me er schuldig aan gemaakt”, vertelt de acteur in Story.

In ‘Studio Tarara’ wordt er flink wat drugs en drank gebruikt. Ging het er in de beginjaren van VTM écht zo aan toe, denk je?

“De serie speelt zich af in dezelfde periode als de start van VTM, maar is voor alle duidelijkheid niet gebaseerd op waargebeurde feiten, hé. Al denk ik wel dat het bijzondere tijden waren waarin voortdurend van alles gebeurde. Maar wat: dat blijft een mysterie.”

Heb je zelf nooit geëxperimenteerd, als jonge gast?

“Tuurlijk wel! Ik had een bepaalde nieuwsgierigheid, maar tegelijk was ik verstandig genoeg om het dan bij één keer te laten. Kijk, ik kan niet acteren als ik dronken ben of gerookt heb. Ik voel mezelf dan niet meer goed aan.”

Hoe rock-’n-roll gaat het er vandaag aan toe op opnamesets?

“Met drugs ben ik in elk geval nooit geconfronteerd. Vroeger werd er tijdens de lunchpauze wel wijn of bier geserveerd, maar zelfs dat is voorbij. Op een set is geen druppel alcohol meer te vinden. En ook na een draaidag wordt er niet vaak nog iets gedronken. De meeste mensen moeten zich ook verplaatsen met de wagen, hé. Ik zie nog maar heel weinig mensen dronken achter het stuur kruipen. Dat is vanzelfsprekend een goede evolutie!”

Een thema dat heel aanwezig is in ’Studio Tarara’, is grensoverschrijdend gedrag.

“Zelf heb ik zoiets nooit gezien - laat staan me er schuldig aan gemaakt. Ik snap niet dat mannen het aantrekkelijk vinden om door te zetten bij een vrouw die hen afwijst. Dan kan je als man beter de eer aan jezelf houden. Maar voor de rest kan ik daar weinig over zeggen. Je leest veel verhalen over grensoverschrijdend gedrag en iedereen heeft zijn mening klaar, maar niemand was er schijnbaar ook echt bij.”

Heerst er op opnamesets een andere sfeer sinds het uitbarsten van de #MeToo-heisa?

“Er is toch wel een zekere voorzichtigheid ingeslopen, want voor je het weet krijg je de term ‘grensoverschrijdend gedrag’ naar je hoofd gesmeten. Anderhalf jaar geleden wilde ik de deur openhouden voor een vrouw en kreeg ik botweg te horen: ‘Je moet dat niet doen.’ Dat vind ik dan weer een stap te ver, want ik deed dat gewoon vanuit algemene beleefdheid. Ik ben opgevoed door vrouwen, ik heb al heel vroeg in mijn leven geleerd om hen met heel veel respect te behandelen.”

Hoe bedoel je?

“Vrouwen zijn altijd heel aanwezig geweest in mijn leven: mijn moeder, mijn oma, mijn nichten. Ik zat vaak bij hen omdat de mannen van de familie weg waren. Ach, veel hangt af van welke waarden en normen je hebt meegekregen van thuis.”