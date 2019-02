Geert Van Rampelberg: “Ik geloof niet in eeuwige trouw. We moeten stilaan toegeven dat dat bijna onmogelijk is”

Geert Van Rampelberg (43) neemt u voor ‘Studio Tarara’ mee naar de jaren 1990

Ann-Marie Cordia

09 februari 2019

14u50

Bron: De Morgen

0