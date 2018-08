Geert Van Rampelberg genomineerd voor filmprijs in Zuid-Korea DBJ

07 augustus 2018

19u20 0 Showbizz Geert Van Rampelberg (43) maakt kans op de prijs voor Beste Acteur op de The Seoul International Drama Awards. Op 3 september worden de prijzen uitgereikt.

Geert Van Rampelberg is genomineerd voor zijn rol als Danny Desmedt in de VTM-reeks 'De Infiltrant' . De acteur uit Asse is in goed gezelschap want één van de andere genomineerden in de categorie 'Beste Acteur' is Freddie Highmore, de hoofdrolspeler van de succesvolle reeks The Good Doctor. Voor de prijzen waren er in totaal 268 inzendingen uit 56 landen. De Seoul International Drama Awards worden uitgereikt op maandag 3 september.

Het scenario van 'De Infiltrant' is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kris Daels, die als undercoveragent meewerkte aan de langste infiltratieoperatie ooit in België. In de reeks wordt oplichter Danny Desmedt door Marc Potvin, directeur bij de federale politie, onder druk gezet om te infiltreren in de organisatie van Freddy Bernaerts. In ruil voor informatie zullen de klachten tegen Danny vervallen. Of dat is toch wat hem beloofd wordt. Danny wordt tegen wil en dank beste vriendjes met Freddy, maar raakt helaas ook verwikkeld in een machtsstrijd met Lars, zijn vorige rechterhand. Tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens tot over zijn oren verliefd op zijn contactpersoon bij de politie, Karen Hofman.