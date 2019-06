Exclusief voor abonnees Geert Kimpen, de broer van Sonja, is een onbekend maar succesvol schrijver: “Madonna heeft me gezegd dat ze van mijn boek heeft genoten” Redactie

15 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik zou ook weleens de aandacht willen die Herman Brusselmans krijgt, want ík ben de succesvolste Vlaamse auteur in Nederland.” Geert Kimpen (54), onbekend in eigen land, zoekt erkenning. Zijn boeken breken verkooprecords, en z’n vorige bestseller werd bijna een Hollywood-film. “Brad Pitt haakte op ’t laatste moment af”, zegt Geert.

Zijn zus Sonja kennen we in Vlaanderen allemaal, terwijl het succes dat Geert Kimpen in Nederland en ver daarbuiten te beurt valt van hem eigenlijk de bekendste Kimpen maakt. Hij woont al jaren in Nederland, in het pittoreske Bodegraven, maar voelt zich nog steeds volbloed Vlaming. Van zijn boek ‘De Kabbalist’ werden meer dan 100.000 exemplaren verkocht, hij werd er de succesvolste Vlaamse auteur in Nederland mee, een Hollywood-verfilming zat eraan te komen. Maar dan, zo plots als maar kon, daverde het leven van Geert op z’n grondvesten. En dat door deze woorden van z’n toenmalige echtgenote en moeder van z’n dochter: ‘Sorry Geert, maar ik ben lesbisch.’ ‘Ik wist niet wat ik hoorde’, zegt Geert nu. ‘Dat het niet zo goed ging tussen ons, dat had ik ook wel al gemerkt, natuurlijk. Maar dít?’

Het was het begin van een bijzonder negatieve spiraal, die jou op de rand van de afgrond bracht.

(knikt) Ik voelde me gekrenkt. Ook in m’n mannelijkheid, ja. Want was het mijn fout dat m’n vrouw plots niet meer op mannen viel, na vijftien jaar huwelijk? Daar word je een gewonde man van en dat leidt tot woede, onmacht en verdriet. Geen gezonde situatie, geloof me.

Je ging er bijna fysiek aan ten onder.

