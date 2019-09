Geert Hoste wordt jurylid in ‘De Slimste Mens’ én... "Mijn vrouw heeft me overtuigd om een boek te schrijven" Mark Coenegracht

17 september 2019

00u00 0 Showbizz Feest ten huize Geert Hoste. Sinds deze week ligt 'Laat me jou het verhaal vertellen...' - zijn twintigste boek - in de winkel. Alweer een grabbelton van verhalen en anekdotes uit de periode dat de conferencier als mimespeler moest knokken om te overleven. En er is nog fijn nieuws, want Geert zal straks opduiken als jurylid in 'De Slimste Mens ter Wereld'.

Jarenlang produceerde Geert Hoste (59) als een metronoom eindejaarsconferences, om ermee te stoppen in 2016. Hij bleef echter boeken schrijven, al heeft hij het zelf liever over 'boekjes'. Best een goeie omschrijving, want zijn werk wordt in een handig formaat uitgegeven. Na 'Onder de maan, langs de lange rivier' vorig jaar ligt vanaf deze week 'Laat me jou het verhaal vertellen...' in de boekhandel. Naast korte, gebalde anekdotes brengt hij daarin ook een paar uitgebreidere verhalen. Over zijn turbulente legertijd, bijvoorbeeld. Of zijn stunts op de Gentse Feesten.

"Ik denk dat deze verhalenbundel vooral leuk is voor alle mensen die me gekend hebben of kennen als conferencier", zegt Geert. "Ik wil tonen dat er ook een voorgeschiedenis is. Dat het niet evident was om mijn doel te bereiken. Het was een weg van straatoptredens, met je gekke kop verschijnen op een vuilnisbak, een sketchke in een tv-programma, wat grappen verkopen in een radioprogramma. Overleven om te leven."

Biografieën komen toch meestal uit na het overlijden van de hoofdrolspeler?

"Eerlijk, ik zou zelf nooit beslist hebben om deze stukjes te schrijven. Het is mijn echtgenote Véronique die me overtuigd heeft. Zij vond dat te veel mensen een erg eenzijdige blik hadden op mijn carrière. Omdat ze enkel de glitter en glamour van de conferences kennen: de pluchen zetels van de grote zalen waar ik op het podium stond en dat avondje vertier. Véronique vond dat ik die herinneringen van vlees en emoties moest voorzien. Terwijl ik mijn leven lang niet of nauwelijks toegestaan heb dat er in mijn privéleven werd gegraven."

In dit boek maak je duidelijk dat Geert Hoste jarenlang zwarte sneeuw heeft gezien.

"Dat was een bewuste keuze. Ik had maar een vak moeten leren. Ik was daar ook mee bezig als student Rechten. Maar ik wilde bereiken en doen wat ik uiteindelijk gedaan heb: alleen op een podium staan en grappen brengen. Door het nemen van hoge horden."

Hoeveel keer heb jij gedacht dat het niet zou lukken?

"Nooit. Maar wel altijd: Wacht maar, ge zult wel zien. Dat was mijn drijfveer als ik weer ergens op één of andere markt mijn ding aan het doen was. Ach ja, ze zullen toen wel gelachen hebben met Geert Hoste. Niet met zijn performance, maar misschien door het gebrek daaraan. Dat maakte niks uit, als er maar gelachen werd. Ik heb het grote voordeel gehad dat men mijn talent heeft gezien op het ogenblik dat het moest."

Je wordt volgend jaar zestig. Heb je een streep getrokken onder bepaalde zaken? Dingen die niet meer terugkomen?

"Ik geniet ervan 'neen' te zeggen. Alles wat ik genoeg of te veel heb gedaan, moet niet meer. Ik heb een streep getrokken onder mijn conferences en het theater. Ik denk niet dat ik dat nog ga doen. Maar aan de andere kant zeg ik nooit nooit. Als een artiest van het podium stapt, is het niet altijd duidelijk of het nu pauze of écht afgelopen is. (lacht)"

Financieel moet het ook niet meer zo nodig?

"Ik heb hard gewerkt. En geen tijd gehad om zotte dingen te doen. En straks mag ik zelfs een pensioen trekken."

Geen conferences meer, maar je blijft wel aan de oppervlakte. Met een boek, met schrijven, met...

"Mijn allereerste aanwezigheid in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Ik heb jarenlang Erik Van Looy moeten afslaan als een bij op de honingpot. Al die jaren vroeg hij me om als kandidaat aan te treden, maar dat kwam nooit uit door mijn conferences. De voorbije jaren heeft hij de druk nog wat verhoogd. Dit jaar maakte hij me duidelijk dat de keuze zich beperkte tussen jurylid worden of mee naar Antwerp gaan kijken. Ik ben overstag gegaan. Niet als kandidaat, maar als jurylid."

Heb jij iets met quizzen?

"Ik ben een goeie salonquizzer. Thuis in de zetel weet ik alles. Maar 'De Slimste Mens' heb ik eigenlijk amper of niet kunnen volgen. Ik was altijd onderweg. Dankzij de samenvattingen op hln.be wist ik achteraf wel wat de jury en de kandidaten uitspookten."

Moet je je nu voorbereiden?

"Wel, ik heb me ingeschreven in de fitnessclub en ik heb een deal kunnen afsluiten om iets aan mijn kapsel te doen. Voor de rest wil ik vooral mezelf zijn. Laken heeft me inmiddels ook gevraagd om wat te doen aan de regeringsvorming, maar die druk op mijn schouders vond ik te zwaar. (lacht) Dan toch liever jureren in 'De Slimste Mens'."

'Laat me jou het verhaal vertellen...' is uit bij Uitgeverij Twaalf. Richtprijs: 15 euro.