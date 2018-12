Geert Hoste: “Prins Laurent heeft me ooit uitgenodigd voor een gesprek. Daarna heb ik nooit nog een grap over hem gemaakt” Frederik Velghe

21 december 2018

07u03

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Jaren kleurde hij het eindejaar met zijn conferences. Nu die er niet meer zijn, zit Geert Hoste (58) niet stilletje aan de zijlijn. De volgende weken gaat hij voor Dag Allemaal aan de feesttafel in gesprek met dé spraakmakendste BV’s van 2018 en 2019.

Een ronde tafel met een bonte mengeling BV’s uit showbizz, politiek, sport en zakenwereld. Mensen die hun leven ingrijpend zagen veranderen in 2018, of van plan zijn dat te laten gebeuren in 2019. Dat mag u de volgende twee weken verwachten in Dag Allemaal. Met huiscolumnist Geert Hoste als gespreksleider.

Wat is jou bijgebleven van het afgelopen jaar, Geert?

Mijn verhuis was ingrijpender dan ik verwacht had. Ik woon nog altijd in Antwerpen, maar ik moest m’n weg toch zoeken in mijn nieuwe buurt. Maar nu zijn we hier heel gelukkig.

Dit jaar bracht je ook je boek ‘Onder de maan langs de lange rivier’ uit. Daarin deel je de strafste anekdotes uit jouw leven.

Zoals het verhaal over m’n deelname aan Parijs-Dakar, als jonge kerel. We zijn toen zwaar gecrasht in Algerije. En niemand wist waar ik was, voor m’n ouders ben ik een tijdlang vermist gebleven. Daar, in de woestijn en onder de Algerijnse sterrenhemel, heb ik besloten m’n dromen na te jagen.

En dus ging het vanuit Gent richting Antwerpen.

M’n ambities reikten nog verder. Ik wou het in de States maken. Ik heb er zelfs tests gedaan, voor de ‘Tonight Show’ van Jay Leno. Iemand had me wijsgemaakt dat de tv-bazen bij NBC niet tevreden waren over hem en hij op de wip zat. Ik zou ’m van de troon stoten. Da’s niet met­een waarheid gebleken.

Je hebt heel wat watertjes doorzwommen. Zo was je een tijdje manager van Bart Peeters.

Ik beken. Ik ben zowat anderhalve dag manager geweest van ‘De Klapband’, de band van Bart, Hugo Matthysen en Jan Leyers. Een uitloper van m’n rechtenstudies.

Echt waar?

Ja ja, ik deed voor die mannen een paar keer de onderhandelingen met organisatoren. Dat heeft hen toch een paar honderd franken extra opgeleverd. Maar goed, dat was meer een vriendendienst. Die jongens zouden zonder mij ook wel goed terechtgekomen zijn. (lacht)

Een niet onbelangrijk aspect van jouw succes: de manier waarop je de spot drijft met de koninklijke familie. Hebben zij jou ooit gecontacteerd?

Mij niet, maar de VRT kreeg elk jaar opnieuw een boodschap van het paleis: of het écht nodig was dat mijn conference werd uitgezonden? Hun wantrouwen ging heel ver, moet ik zeggen. Op de huwelijksdag van Filip en Mathilde stond er de hele dag een auto voor m’n deur, met twee mannen erin. Staatsveiligheid, vermoed ik.

Dat gaat al vrij ver...

Prins Laurent heeft me ooit uitgenodigd voor een gesprek, van man tot man. En daarna heb ik besloten om nooit nog een grap te maken over hem. De man was getormenteerd. En het is niet mijn stijl om humor te maken op de kap van slachtoffers.